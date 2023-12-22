Росія продовжує "віджимати" іноземні бізнеси
За указом Путіна акції одного з найбільших автодилерів у Росії "Рольф" перейшли в управління Госімущества. Раніше усі 100% акцій належали Delance Ltd з Кіпру.
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У вересні колишній топменеджер компанії Анатолій Кайро отримав покарання у вигляді 8 років у колонії. Він вивів за кордон 4 мільярди рублів. Засновник бізнесу Сергєй Пєтров перебуває у міжнародному розшуку. Він заявляв про переслідування через рейдерське захоплення бізнесу з боку держави.
Нагадаємо, російська Госдума на основі указу Путіна проголосувала за закон, який дозволяє націоналізувати будь-який бізнес "недружніх країн" на своїй території. Йдеться про всі держави, які підтримали санкції проти російських окупантів.
Раніше схожим чином Путін вже забрав російські активи відомих на весь світ компаній Danone та Carlsberg Group.