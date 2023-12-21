Шалений штраф за відмову від цензури

Як повідомляють російські ЗМІ, Google отримав шалений штраф за відмову виконувати вимоги російської влади та видаляти інформацію. За це Таганський райсуд Москви оштрафував технологічного гіганта на 4,6 мільярда рублів, це понад 50 мільйонів доларів.

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Як мовиться у рішення суду, Роскомнадзор вимагав, аби Google видалив інформацію про дії російської армії в Україні, ролики на YouTube, в яких є ЛГБТ-контент, а також інші матеріали. Гігант проігнорував вимоги окупантів, за що ті вирішили покарати компанію штрафом.

Це вже третій випадок в історії, коли російські суди намагаються оштрафувати Google. Раніше компанії виписували штрафи на загальну суму у понад 29 мільярдів рублів.

Цікаво! З російського ринку вже змогли втекти близько 300 компаній, загальна вартість яких складає 25 мільярдів доларів.

Ще рік тому російське ТОВ "Гугл" подало заявку на банкрутство, однак схвалення не отримало. У квітні Федеральна служба судових приставів Росії списала з рахунків "доньки" Google усі кошти.

Оскільки Google пішов із російського ринку та ліквідував місцевий підрозділ, навряд чи росіянам вдасться отримати бодай рубль за новий штраф. Усі гроші з рахунків дочірньої компанії списані, і навряд чи американська корпорація буде проводити нові транзакції для поповнення російського бюджету.