Безумный штраф за отказ от цензуры
Как сообщают российские СМИ, Google получил безумный штраф за отказ выполнять требования российских властей и удалять информацию. За это Таганский райсуд Москвы оштрафовал технологического гиганта на 4,6 миллиарда рублей, это более 50 миллионов долларов.
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Как говорится в решении суда, Роскомнадзор требовал, чтобы Google удалил информацию о действиях российской армии в Украине, роликах на YouTube, в которых есть ЛГБТ-контент, а также другие материалы. Гигант проигнорировал требования окупантов, за что те решили наказать компанию штрафом.
Это уже третий случай в истории, когда российские суды пытаются оштрафовать Google. Ранее компании выписывали штрафы на общую сумму более 29 миллиардов рублей.
Еще год назад российское ООО "Гугл" подало заявку на банкротство, однако одобрение не получило. В апреле Федеральная служба судебных приставов России списала со счетов "дочки" Google все денежные средства.
Поскольку Google ушел с российского рынка и ликвидировал местное подразделение, вряд ли россиянам удастся получить хоть рубль за новый штраф. Все деньги со счетов дочерней компании списаны и вряд ли американская корпорация будет проводить новые транзакции для пополнения российского бюджета.