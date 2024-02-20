Росіяни продовжують "націоналізацію" майна західних підприємств. Не рятує навіть те, що бізнес продовжував працювати на ринку агресора попри війну.

Нова конфіскація західного бізнесу

Російський диктатор Владімір Путін видав указ, згідно з яким передає Ульяновський верстатобудівний завод у державне управління. Це підприємство належало концерну DMG Mori – найбільшого виробника верстатів у світі.

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Управління заводом тепер буде здійснювати Госімущество. До його управління надійшли усі 100% частки Seiki Gildemeister Beteiligungen, "доньки" DMG Mori.

: DMG Mori AG – це холдинг з виробництва верстатів, який належить японській DMG Mori Seiki. Виробництво орієнтовне на аерокосмічної промисловості, автомобілебудування, видобутку корисних копалин та металургії, медицини.

DMG Mori у вересні 2023 року потрапив у список "спонсорів війни" від НАЗК. У той самий час у список поповнив ще один німецький виробник верстатів – Spinner.

Без верстатів DMG Mori росіяни не могли б виготовляти зброю для війни проти України. Попри те, що у лютому 2022 року компанія заявляла про те, що більше не працює у Росії, насправді продовжувала постачати свою продукцію на ринок окупантів.