Путін забрав завод у найбільшого виробника верстатів у світі – компанія серед "спонсорів війни"
Росіяни продовжують "націоналізацію" майна західних підприємств. Не рятує навіть те, що бізнес продовжував працювати на ринку агресора попри війну.
Нова конфіскація західного бізнесу
Російський диктатор Владімір Путін видав указ, згідно з яким передає Ульяновський верстатобудівний завод у державне управління. Це підприємство належало концерну DMG Mori – найбільшого виробника верстатів у світі.
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Управління заводом тепер буде здійснювати Госімущество. До його управління надійшли усі 100% частки Seiki Gildemeister Beteiligungen, "доньки" DMG Mori.Довідково: DMG Mori AG – це холдинг з виробництва верстатів, який належить японській DMG Mori Seiki. Виробництво орієнтовне на аерокосмічної промисловості, автомобілебудування, видобутку корисних копалин та металургії, медицини.
DMG Mori у вересні 2023 року потрапив у список "спонсорів війни" від НАЗК. У той самий час у список поповнив ще один німецький виробник верстатів – Spinner.
Без верстатів DMG Mori росіяни не могли б виготовляти зброю для війни проти України. Попри те, що у лютому 2022 року компанія заявляла про те, що більше не працює у Росії, насправді продовжувала постачати свою продукцію на ринок окупантів.