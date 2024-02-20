Новая конфискация западного бизнеса

Российский диктатор Владимир Путин издал указ, согласно которому передает Ульяновский станкостроительный завод в государственное управление. Это предприятие принадлежало концерну DMG Mori – крупнейшего производителя станков в мире.

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Управление заводом теперь будет осуществлять Госимущество. В его управление поступили все 100% доли Seiki Gildemeister Beteiligungen, "дочки" DMG Mori.

Справочно: DMG Mori AG – это холдинг по производству станков, который принадлежит японской DMG Mori Seiki. Производство ориентировано на аэрокосмическую промышленность, автомобилестроение, добычу полезных ископаемых и металлургию, медицину.

DMG Mori в сентябре 2023 года попал в список "спонсоров войны" от НАПК. В то же время в список пополнил еще один немецкий производитель станков – Spinner.

Без станков DMG Mori россияне не могли бы изготавливать оружие для войны против Украины. Несмотря на то, что в феврале 2022 года компания заявляла о том, что больше не работает в России, на самом деле продолжала поставлять свою продукцию на рынок оккупантов.