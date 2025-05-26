Путін закликав "душити" іноземні сервіси на кшталт Microsoft і Zoom

Президент Росії Володимир Путін заявив, що іноземні технологічні компанії, які нібито діють "всупереч інтересам Росії". Тому наказав "душити" сервіси у відповідь на їхню політику.

Путін проти західних сервісів

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на російські державні медіа, передає 24 Канал.

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"Їх треба душити. Кажу без сорому. Тому що вони намагаються душити нас – треба відповідати тим самим", – заявив Путін.

Крім того, він розкритикував західні компанії, які залишили російський ринок після початку повномасштабної війни в Україні. За словами Путіна, Росія не повинна "стелити доріжку" тим, хто "втік", залишивши працівників напризволяще.

Що цьому передувало

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році багато західних компаній, зокрема технологічні гіганти на кшталт Microsoft, Zoom, Adobe, Google та інші, обмежили або повністю припинили діяльність у Росії.

У відповідь кремлівська влада просуває ідею "цифрового суверенітету", створення замінників західних платформ, і поступово витісняє іноземні ІТ-продукти з державних установ та навчальних закладів. Однак, внутрішні аналоги не здатні повністю забезпечити функціональність чи якість міжнародних сервісів.