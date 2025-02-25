Рада подвоїла ліміт благодійних внесків для підприємств

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє підприємствам жертвувати до 8% прибутку на благодійність без додаткового податкового навантаження. Це вдвічі більше за попередній ліміт у 4%.

Рішення схвалили

Ініціативу підтримали 266 депутатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Згідно з новими правилами, збільшений ліміт почне діяти з 2025 року і залишатиметься чинним до завершення воєнного стану.

Однак для отримання податкових пільг підприємства повинні виконати умову: більше ніж 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року має бути перераховано благодійним організаціям.

Що змінить законопроєкт

Законопроєкт передбачає стимулювання благодійної допомоги на користь благодійних організацій та фізичних осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії у період дії правового режиму воєнного стану.

Документом пропонується до кінця календарного року, у якому відбудеться припинення воєнного стану, подвоїти ліміт благодійних внесків для підприємств із 4% до 8% від прибутку.

Таким чином, підприємства зможуть спрямовувати до 8% прибутку на благодійність без додаткового податкового навантаження.