Решение одобрили

Инициативу поддержали 266 депутатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Согласно новым правилам, увеличенный лимит начнет действовать с 2025 года и будет оставаться в силе до завершения военного положения.

Однако для получения налоговых льгот предприятия должны выполнить условие: более 4% налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года должно быть перечислено благотворительным организациям.

Что изменит законопроект

Законопроект предусматривает предусматривает стимулирование благотворительной помощи в пользу благотворительных организаций и физических лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии России в период действия правового режима военного положения.

Документом предлагается до конца календарного года, в котором произойдет прекращение военного положения, удвоить лимит благотворительных взносов для предприятий с 4% до 8% от прибыли.

Таким образом, предприятия смогут направлять до 8% прибыли на благотворительность без дополнительной налоговой нагрузки.