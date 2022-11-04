Купувати генератори без ПДВ: у Верховній Раді розробляють заходи для підтримки промисловості

4 листопада 2022 , 14:45
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Данило Гетманцев

У Раді працюють над пакетом заходів, які б допомогли підтримати українську промисловість у воєнний час. Одна з пропозицій – дозволити бізнесу купувати генератори для власних потреб без необхідності сплати ПДВ.

Розробкою займається податковий комітет Верховної Ради спільно з Кабінетом Міністрів. Про це розповів очільник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у телеграмі.

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Яких заходів можуть вжити

За словами Гетманцева, пакет заходів для підтримки промисловості розробляється за підсумками двох тижнів нарад із представниками українського бізнесу. До нього, зокрема, увійдуть:

  • Звільнення від імпортного податку на додану вартість для обладнання, що постачається бізнесом для власних потреб, без права перепродажу. Мовиться, зокрема, й про електрогенератори.
  • Звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків для підприємств ключових галузей української промисловості.
  • Розв'язання питання щодо віднесення на витрати активів компаній на тимчасово окупованих територіях.
  • Пакет інших, неподаткових заходів підтримки.

Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроєкт громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо,
– запевнив Гетманцев.

Нагадаємо, що у жовтні бізнес погіршив очікування щодо власної економічної діяльності з огляду на погіршення безпекової ситуації – індекс впав до 44,9 пункта проти 46,1 пункта у вересні.

Разом з тим, вперше за останні декілька місяців динаміка реєстрації нового бізнесу в Україні зазнала суттєвого спаду – це стосується відкриття українцями як ФОПів, так і юридичних осіб.

Автор: Сергій Зятюк