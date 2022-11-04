Купувати генератори без ПДВ: у Верховній Раді розробляють заходи для підтримки промисловості
Джерело:Данило Гетманцев
У Раді працюють над пакетом заходів, які б допомогли підтримати українську промисловість у воєнний час. Одна з пропозицій – дозволити бізнесу купувати генератори для власних потреб без необхідності сплати ПДВ.
Розробкою займається податковий комітет Верховної Ради спільно з Кабінетом Міністрів. Про це розповів очільник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у телеграмі.
Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару
Яких заходів можуть вжити
За словами Гетманцева, пакет заходів для підтримки промисловості розробляється за підсумками двох тижнів нарад із представниками українського бізнесу. До нього, зокрема, увійдуть:
- Звільнення від імпортного податку на додану вартість для обладнання, що постачається бізнесом для власних потреб, без права перепродажу. Мовиться, зокрема, й про електрогенератори.
- Звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків для підприємств ключових галузей української промисловості.
- Розв'язання питання щодо віднесення на витрати активів компаній на тимчасово окупованих територіях.
- Пакет інших, неподаткових заходів підтримки.
Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроєкт громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо,
– запевнив Гетманцев.
Нагадаємо, що у жовтні бізнес погіршив очікування щодо власної економічної діяльності з огляду на погіршення безпекової ситуації – індекс впав до 44,9 пункта проти 46,1 пункта у вересні.
Разом з тим, вперше за останні декілька місяців динаміка реєстрації нового бізнесу в Україні зазнала суттєвого спаду – це стосується відкриття українцями як ФОПів, так і юридичних осіб.