Купувати генератори без ПДВ: у Верховній Раді розробляють заходи для підтримки промисловості

У Раді працюють над пакетом заходів, які б допомогли підтримати українську промисловість у воєнний час. Одна з пропозицій – дозволити бізнесу купувати генератори для власних потреб без необхідності сплати ПДВ.

Розробкою займається податковий комітет Верховної Ради спільно з Кабінетом Міністрів. Про це розповів очільник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у телеграмі.

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Яких заходів можуть вжити

За словами Гетманцева, пакет заходів для підтримки промисловості розробляється за підсумками двох тижнів нарад із представниками українського бізнесу. До нього, зокрема, увійдуть:

Звільнення від імпортного податку на додану вартість для обладнання, що постачається бізнесом для власних потреб, без права перепродажу. Мовиться, зокрема, й про електрогенератори.

Звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків для підприємств ключових галузей української промисловості.

для підприємств ключових галузей української промисловості. Розв'язання питання щодо віднесення на витрати активів компаній на тимчасово окупованих територіях.

Пакет інших, неподаткових заходів підтримки.

Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроєкт громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо,

– запевнив Гетманцев.

Нагадаємо, що у жовтні бізнес погіршив очікування щодо власної економічної діяльності з огляду на погіршення безпекової ситуації – індекс впав до 44,9 пункта проти 46,1 пункта у вересні.

Разом з тим, вперше за останні декілька місяців динаміка реєстрації нового бізнесу в Україні зазнала суттєвого спаду – це стосується відкриття українцями як ФОПів, так і юридичних осіб.