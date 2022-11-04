Разработкой занимается налоговый комитет Верховной Рады совместно с Кабинетом Министров. Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей странице в телеграмме.

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Какие меры могут принять

По словам Гетманцева, пакет мер для поддержки промышленности разрабатывается по итогам двух недель совещаний с представителями украинского бизнеса. В него, в частности, войдут:

Освобождение от импортного налога на добавленную стоимость для оборудования, поставляемого бизнесом для собственных нужд, без права перепродажи. Речь идет, в частности, и об электрогенераторах.

Освобождение от уплаты экологического налога и отдельных местных налогов для предприятий ключевых отраслей украинской промышленности.

для предприятий ключевых отраслей украинской промышленности. Решение вопроса касательно отнесения к расходам активов компаний на временно оккупированных территориях.

Пакет других, неналоговых мер поддержки.

Завершаем консультации и на следующей неделе представим законопроект общественности. Медлить с принятием не будем,

– заверил Гетманцев.

Напомним, что в октябре бизнес ухудшил ожидания относительно собственной экономической деятельности, учитывая ухудшение ситуации в сфере безопасности – индекс упал до 44,9 пункта против 46,1 пункта в сентябре.

Вместе с тем, впервые за последние несколько месяцев динамика регистрации нового бизнеса в Украине продемонстрировала существенный спад – это касается открытия украинцами как ФЛП, так и юридических лиц.