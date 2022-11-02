Деловые ожидания бизнеса снизились

По оценке НБУ сдерживают восстановление экономики и ухудшают ожидания предприятий из-за негативного влияния войны на предложение товаров, логистические проблемы, разрушение энергетических мощностей и снижение реальных доходов населения.

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Большинство предпринимателей, участвующих в опросе НБУ, незначительно ослабило ожидания относительно удорожания собственной продукции/услуг, в дальнейшем ожидают сокращения работников .

. Также руководители продолжают ожидать сокращения общей численности работников. Наименее пессимистические оценки дали торговые предприятия.

Промышленная сфера

Предприниматели этой сферы в октябре ниже оценили ожидания из-за потерь производственных и энергетических мощностей: секторальный индекс в октябре составил 45.8 (в сентябре – 47.1).

Опрошенные бизнесмены ухудшили ожидания объема новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, а также прогнозируют уменьшение объемов запасов сырья, материалов и остатков готовой продукции. Вместе с тем сохранились положительные ожидания относительно объемов изготовленной продукции.

Строительство

Предприятия строительства второй месяц подряд имели самые сдержанные среди всех секторов экономики оценки своей деятельности: секторальный индекс составил 38.2 (в сентябре – 41.0).

Однако усилились ожидания уменьшения объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. В отличие от сентября и августа, опрошенные предприниматели ожидают уменьшения объемов закупки услуг подрядчиков.

Торговля

Предприятия торговли незначительно ухудшили оценки своей экономической деятельности, однако все еще находятся ближе к нейтральному уровню: секторальный индекс составил 48.9 (в сентябре – 49.9).

Предприниматели из сферы торговли несколько ухудшили в октябре оценки объема товарооборота. Вместе с тем сдержанно оценили объемы закупки товаров для продажи и отметили уменьшение их остатков. Также они несколько снизили пессимизм в ожиданиях роста закупочных цен и стоимости товаров, одновременно усилили ожидания снижения торговой маржи.

Сфера услуг

Предприятия сферы услуг также ослабили собственные ожидания, учитывая дальнейшее повреждение транспортной, энергетической инфраструктуры и снижение доходов населения: секторальный индекс снизился до 42.2 из 43.4 в сентябре.

В НБУ отметили, что большинство опрошенных руководителей предприятий незначительно ослабили ожидания по удорожанию собственной продукции/услуг на фоне ослабления ожиданий роста цен на сырье и товары поставщиков.