У Верховній Раді підтримали законопроєкт про е-резидентство для іноземців: що він передбачає

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт про спеціальний статус для іноземців у другому читанні. Йдеться про так зване "е-резидентство".

Якщо законопроєкт приймуть, іноземні громадяни зможуть вести бізнес в Україні та за кордоном, як українська фізична особа-підприємець, використовуючи всі можливості, зокрема податкові, які пропонує наша держава. Водночас статус е-резидента не передбачає дозволу на тимчасове чи постійне проживання в Україні.

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Які переваги отримають іноземці зі статусом е-резидента

Як пояснюють у Міністерстві цифрової трансформації, після ухвалення законопроєкту №5270, іноземні громадяни зможуть:

отримати статус е-резидента;

зареєструватися, як ФОП 3 групи, без фізичної присутності в Україні;

сплачувати єдиний податок у розмірі 5% від суми загального доходу;

відкрити банківський рахунок в онлайн режимі для ведення підприємницької діяльності.

У Мінцифри підкреслюють, що оподаткування та звітність для е-резидентів будуть повністю автоматизованими. Це, зокрема, сприятиме наповненню державного бюджету України та розвитку цифрового бренду держави.

До слова, спершу е-резидентами зможуть стати IT-фахівці, зокрема програмісти, розробники програмного забезпечення та ігор, адміністратори мереж тощо. Згодом сфери діяльності планують розширити, й бізнес зможуть вести представники креативної економіки.

Зауважимо, що стати е-резидентом можна буде після подання заявки через спеціальний сервіс, який нині перебуває на етапі розробки. При цьому, заявки попередньо перевірятимуть у СБУ та МВС.

Додамо, що е-резидентство нині діє в Естонії. За шість з половиною років від моменту впровадження країна отримала завдяки ініціативі 63 мільйони євро податкових надходжень до бюджету.