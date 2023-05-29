Переїзд не допоміг: російська ракета вдруге знищила бізнес тернополянки

Українським підприємцям вкрай нелегко вести справи у час повномасштабної війни. Спад економіки – ніщо проти російських ракет та снарядів, які в одну мить можуть все зруйнувати ущент.

Олександра Бурко до повномасштабного вторгення разом з партнерами мала підприємство у Харкові. Справи бізнесу йшли добре, а сама жінка після повномасштабного вторгення була волонтеркою у Тернополі.

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Одного дня у квітні вона отримала невтішний дзвінок: прямо в її приміщення влучила ракета російських окупантів, внаслідок чого все згоріло дотла. Справу життя довелося все розпочинати спочатку.

Запуск бізнесу в Тернополі та знову влучання ракети

Згодом Олександра відкрила бізнес у Тернополі. Вона найняла кількох швачок, які шили постільну білизну. Також в офісі незадовго до прильоту ракети росіян облаштували фотозону. Товар замовляли з різних куточків України, і здавалося, що справи будуть йти лише краще.

13 травня російські окупанти здійснили черговий ракетний обстріл України. Одна з ракет влучила просто у приміщення Олександри. Вона була неподалік та чула вибух. Жінка планувала заїхати на роботу, але доля вберегла її від нещасного випадку.

За 15 хвилин до вибуху я думала приїхати сюди, мені потрібно було забрати деякі речі. І чомусь мені в голову прийшла думка, що не треба їхати, бо вже була почалася повітряна тривога. І за 10 – 15 хвилин стається вибух. Я не бачила куди саме прилетіло, я бачила спалахи і чула вибухи,

– розповіла Олександра.

Навіть після такого важкого удару жінка не збирається закривати бізнес. Швачки наразі працюють з дому, а Олександра буде робити все можливе для того, щоб відновити справи.