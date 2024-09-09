Від акторства до інвестицій: фінансові досягнення Райана Рейнольдса

Райан Рейнольдс відомий не лише своїми ролями в кіно, але й успішною діяльністю в бізнесі. Його статки оцінюються в сотні мільйонів доларів, і він активно інвестує в бізнес.

Які статки Райана Рейнольдса

Статки Райана Рейнольдса станом на 2023 рік оцінюються близько в 350 мільйонів доларів. І значна їх частина походить не лише від акторської діяльності, а й від успішних інвестицій у різні галузі.

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Зокрема, один з найбільш відомих проєктів Райана Рейнольдса — компанія Aviation American Gin, частку в якій він придбав у 2018 році. Під його керівництвом бренд здобув величезну популярність, що зрештою призвело до продажу компанії за 610 мільйонів доларів у 2020 році.

Цікаво! Рейнольдс активно інвестує у спорт, купивши футбольний клуб "Рексем" у Уельсі разом із колегою по акторському цеху Робом МакЕлгенні у 2020 році. Цей проєкт здобув медійну популярність, а його розвиток висвітлюється в реаліті-шоу.

Ще один важливий напрямок його інвестицій — мобільний оператор Mint Mobile, де актор також володів часткою. У 2023 році цей бізнес був проданий компанії T-Mobile за 1,35 мільярда доларів, де частка актора склала близько 300 мільйонів доларів.