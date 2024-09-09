Какое состояние Райана Рейнольдса

Состояние Райана Рейнольдса по состоянию на 2023 год оценивается около в 350 миллионов долларов. И значительная их часть происходит не только от актерской деятельности, но и от успешных инвестиций в различные отрасли.

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В частности, один из самых известных проектов Райана Рейнольдса - компания Aviation American Gin, долю в которой он приобрел в 2018 году. Под его руководством бренд получил огромную популярность, что в конце концов привело к продаже компании за 610 миллионов долларов в 2020 году.

Интересно! Рейнольдс активно инвестирует в спорт, купив футбольный клуб "Рексем" в Уэльсе вместе с коллегой по актерскому цеху Робом МакЭлгенни в 2020 году. Этот проект получил медийную популярность, а его развитие освещается в реалити-шоу.

Еще одно важное направление его инвестиций - мобильный оператор Mint Mobile, где актер также владел долей. В 2023 году этот бизнес был продан компании T-Mobile за 1,35 миллиарда долларов, где доля актера составила около 300 миллионов долларов.