В начале весны 2023 года компания T-Mobile сообщила о приобретении бюджетного поставщика услуг беспроводной связи Mint Mobile, поддерживаемого Райаном Рейнольдсом, пишет Forbes.

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Рейнольдс назвал компанию, привлекшую его внимание

Соглашение было оценено в 1,35 миллиарда долларов. Доля голливудского актера от продаж составила 300 миллионов долларов. Но недавно Райан Рейнольдс рассказал о последней компании, на которую обратил внимание. Дело в том, что он действует по тому же принципу, который использовал во время работы, в частности, с компанией Mint Mobile.

Последний инвестиционный захват Райана Рейнольдса, который за последние годы сумел добиться успеха и в этой сфере, – это канадская финансово-технологическая компания Nuvei. Актер объяснил свой выбор следующим образом:

Я знаю о финтехе примерно столько же, сколько о джинне и Mobile несколько лет назад. Но Nuvei поражает.

Рейнольдс успел сняться в коротком рекламном ролике для Nuvei. Видео он обнародовал в твиттере, демонстрируя свою поддержку компании. Добавим, что это обычный маркетинговый ход для него.