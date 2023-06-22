На початку весни 2023 року компанія T-Mobile повідомила про придбання бюджетного постачальника послуг бездротового зв'язку Mint Mobile, якого підтримував Раян Рейнольдс, пише Forbes.

Варте уваги Конфіскація активів росіян: Євросоюз досі не має дієвого механізму втілення цієї ідеї

Рейнольдс назвав компанію, яка привернула його увагу

Угоду оцінили у 1,35 мільярда доларів. Частка голлівудського актора від продажу склала 300 мільйонів доларів. Але нещодавно Раян Рейнольдс розповів про останню компанію, на яку звернув увагу. Річ у тому, що він діє за тим же принципом, який він використовував під час роботи, зокрема, з компанією Mint Mobile.

Останнє інвестиційне захоплення Раяна Рейнольдса, який за останні роки зумів досягти успіху й у цій сфері, – це канадська фінансово-технологічна компанія Nuvei. Актор пояснив свій вибір таким чином:

Я знаю про фінтех приблизно стільки ж, скільки про джин та Mobile кілька років тому. Але Nuvei вражає.

Рейнольдс уже встиг знятися у короткому рекламному ролику для Nuvei. Відео він оприлюднив у твіттері, таким чином демонструючи свою підтримку компанії. Додамо, що це звичний маркетинговий хід для нього.