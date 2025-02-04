Найгірший показник з початку війни: російський Raiffeisen зазнав мільйонних збитків

Російський Raiffeisen у четвертому кварталі 2024 року зазнав значних збитків. Вони сягнули рекордних 240 мільйонів євро.

Причини збитків та фінансовий стан банку

Це перший випадок фіксації збитків російським активом Raiffeisen за останні кілька років. До цього банк залишався прибутковим навіть у період пандемії COVID-19 та після вторгнення Росії в Україну. Наразі ж про збитки повідомили російські ЗМІ посилаючись на фінансову звітність RBI, інформує 24 Канал.

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Зазначають, що основною причиною фінансових втрат стали додаткові резерви на суму 840 мільйонів євро, які банк створив для покриття потенційних збитків через судовий позов у Росії.

Справа стосується розгляду між МКАО "Распериа Трейдинг Лімітед", будівельним концерном Strabag і групою Raiffeisen, де відповідальність покладається на російську "дочку" RBI – Raiffeisen Bank.

Ще у січні 2024 року Bank заявляла про намір створити резерви для можливих виплат у межах цього позову, але не розкривала точну суму.

Згідно зі звітністю групи, за підсумками 2024 року Raiffeisen Bank отримав 873 мільйони євро чистого прибутку, що на 34,9% менше, ніж у попередньому періоді. Це найгірший показник для банку від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Інші негативні фактори

На фінансові результати Raiffeisen також вплинуло значне зниження чистого комісійного доходу – майже на третину, до 793 мільйонів євро. Крім того, банк припинив отримувати доходи від фінансових операцій із цінними паперами та торгівлі фінансовими інструментами.