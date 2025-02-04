Причини збитків та фінансовий стан банку

Це перший випадок фіксації збитків російським активом Raiffeisen за останні кілька років. До цього банк залишався прибутковим навіть у період пандемії COVID-19 та після вторгнення Росії в Україну. Наразі ж про збитки повідомили російські ЗМІ посилаючись на фінансову звітність RBI, інформує 24 Канал.

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Зазначають, що основною причиною фінансових втрат стали додаткові резерви на суму 840 мільйонів євро, які банк створив для покриття потенційних збитків через судовий позов у Росії.

Справа стосується розгляду між МКАО "Распериа Трейдинг Лімітед", будівельним концерном Strabag і групою Raiffeisen, де відповідальність покладається на російську "дочку" RBI – Raiffeisen Bank.

Ще у січні 2024 року Bank заявляла про намір створити резерви для можливих виплат у межах цього позову, але не розкривала точну суму.

Згідно зі звітністю групи, за підсумками 2024 року Raiffeisen Bank отримав 873 мільйони євро чистого прибутку, що на 34,9% менше, ніж у попередньому періоді. Це найгірший показник для банку від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Інші негативні фактори

На фінансові результати Raiffeisen також вплинуло значне зниження чистого комісійного доходу – майже на третину, до 793 мільйонів євро. Крім того, банк припинив отримувати доходи від фінансових операцій із цінними паперами та торгівлі фінансовими інструментами.