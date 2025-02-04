Причины убытков и финансовое состояние банка

Это первый случай фиксации убытков российским активом Raiffeisen за последние несколько лет. До этого банк оставался прибыльным даже в период пандемии COVID-19 и после вторжения России в Украину. Сейчас же об убытках сообщили российские СМИ ссылаясь на финансовую отчетность RBI, информирует 24 Канал.

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Отмечают, что основной причиной финансовых потерь стали дополнительные резервы на сумму 840 миллионов евро, которые банк создал для покрытия потенциальных убытков из-за судебного иска в России.

Дело касается разбирательства между МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед", строительным концерном Strabag и группой Raiffeisen, где ответственность возлагается на российскую "дочку" RBI – Raiffeisen Bank.

Еще в январе 2024 года Bank заявляла о намерении создать резервы для возможных выплат в рамках этого иска, но не раскрывала точную сумму.

Согласно отчетности группы, по итогам 2024 года Raiffeisen Bank получил 873 миллиона евро чистой прибыли, что на 34,9% меньше, чем в предыдущем периоде. Это худший показатель для банка с начала полномасштабной войны России против Украины.

Другие негативные факторы

На финансовые результаты Raiffeisen также повлияло значительное снижение чистого комиссионного дохода – почти на треть, до 793 миллионов евро. Кроме того, банк прекратил получать доходы от финансовых операций с ценными бумагами и торговли финансовыми инструментами.