Raiffeisen Bank збільшив витрати на філію у Росії на 200 мільйонів, – Financial Times

На сьогодні найбільшим європейським банком, який досі працює на російському ринку, – Raiffeisen Bank зі штаб-квартирою в Австрії. На жаль, кредитор зробив ще один досить незрозумілий крок, якщо згадувати його обіцянки покинути ринок агресора.

Новий сюрприз від Raiffeisen Bank у Росії

За останні 6 місяців Raiffeisen Bank підвищив зарплатню для робітників у російській філії на 200 мільйонів євро. При цьому тиск на австрійського кредитора із закликом завершити свою діяльність у Росії зростає.

Варте уваги "Це питання вже вирішене": до якої вартості пального варто готуватися українським підприємцям

Таким чином, витрати на дочірню компанію банку у Росії зросли майже вдвічі, якщо порівнювати з аналогічним періодом роком раніше. Загалом на одного працівника припадає виплата у розмірі 22 тисяч євро. У Raiffeisen Bank заявили, що збільшення витрат на російську філію пов'язане з такими причинами:

Збільшення штату працівників;

Підвищення зарплат та витрат на соціальне забезпечення;

Збільшення розміру резервів для разових виплат.

Австрійський кредитор відмовився надати більше інформації про цей крок. Для прикладу, в українській філії витрати на персонал були фіксовані. Ба більше, рішення Raiffeisen Bank досі працювати у Росії привернуло увагу американської влади.

Зокрема, Мінфін США зробила запит до банку задля отримання документів, аби перевірити, чи дотримується він санкцій. Цікаво, що австрійський кредитор заявив, що вкотре відсунув остаточну дату виходу з російського ринку.