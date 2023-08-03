Новый сюрприз от Raiffeisen Bank в России

За последние 6 месяцев Raiffeisen Bank повысил зарплату для рабочих в российском филиале на 200 миллионов евро. При этом давление на австрийского кредитора с призывом завершить свою деятельность в России растет.

Достойно внимания "Этот вопрос уже решен": к какой стоимости горючего следует готовиться украинским предпринимателям

Таким образом, расходы на дочернюю компанию банка в России выросли почти вдвое, если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее. В общей сложности на одного работника приходится выплата в размере 22 тысяч евро. В Raiffeisen Bank заявили, что увеличение расходов на российский филиал связано со следующими причинами:

Увеличение штата работников;

повышение зарплат и расходов на социальное обеспечение;

Увеличение размера резервов для разовых выплат.

Австрийский кредитор отказался предоставить больше информации об этом шаге. Например, в украинском филиале расходы на персонал были фиксированы. Более того, решение Raiffeisen Bank до сих пор работать в России привлекло внимание американских властей.

В частности, Минфин США запросил банк для получения документов, чтобы проверить, соблюдает ли он санкции. Интересно, что австрийский кредитор заявил, что еще раз отодвинул окончательную дату выхода из российского рынка.