Новый сюрприз от Raiffeisen Bank в России
За последние 6 месяцев Raiffeisen Bank повысил зарплату для рабочих в российском филиале на 200 миллионов евро. При этом давление на австрийского кредитора с призывом завершить свою деятельность в России растет.
Достойно внимания "Этот вопрос уже решен": к какой стоимости горючего следует готовиться украинским предпринимателям
- Увеличение штата работников;
- повышение зарплат и расходов на социальное обеспечение;
- Увеличение размера резервов для разовых выплат.
Австрийский кредитор отказался предоставить больше информации об этом шаге. Например, в украинском филиале расходы на персонал были фиксированы. Более того, решение Raiffeisen Bank до сих пор работать в России привлекло внимание американских властей.
В частности, Минфин США запросил банк для получения документов, чтобы проверить, соблюдает ли он санкции. Интересно, что австрийский кредитор заявил, что еще раз отодвинул окончательную дату выхода из российского рынка.