Перебої в роботі аеропортів, спричинені польотами дронів, не становлять серйозної загрози для фінансових показників авіакомпаній.

Як відреагували на інциденти у Ryanair?

Виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі у четвер, 25 вересня, коментуючи інциденти з безпілотниками в Данії, зауважив, що це не критично, повідомляє Reuters, передає 24 Канал.

Це порушує нашу роботу. Ми досить швидко відновлюємося. Ви знаєте, авіакомпанії звикли з цим справлятися... Це неприємне явище, але не можна ризикувати безпекою,

– сказав О’Лірі.

Данія оголошувала про атаку?

Раніше того ж дня влада Данії оголосила про гібридну атаку, яка стала причиною тимчасового закриття двох аеропортів через появу невідомих дронів.

Зокрема, 25 вересня польоти були призупинені в аеропорту Ольборга на півночі країни після зафіксованої активності безпілотників, зокрема біля військових об'єктів.

Це вже другий інцидент за останній тиждень: 22 вересня таємничі дрони тимчасово паралізували роботу аеропортів Копенгагена (Данія) та Осло (Норвегія).

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала ці інциденти "серйозною атакою на критичну інфраструктуру", натякаючи на можливу причетність Росії.

Водночас уряд країни досі не вирішив, чи звертатися до НАТО із запитом на проведення консультацій за статтею 4 Північноатлантичного договору — вперше в історії Данії.