Перебои в работе аэропортов, вызванные полетами дронов, не представляют серьезной угрозы для финансовых показателей авиакомпаний.

Как отреагировали на инциденты в Ryanair?

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири в четверг, 25 сентября, комментируя инциденты с беспилотниками в Дании, заметил, что это не критично, сообщает Reuters, передает 24 Канал.

Смотрите также Дроны над Данией: в России цинично ответили на обвинения

Это нарушает нашу работу. Мы достаточно быстро восстанавливаемся. Вы знаете, авиакомпании привыкли с этим справляться... Это неприятное явление, но нельзя рисковать безопасностью,

– сказал О'Лири.

Дания объявляла об атаке?

Ранее в тот же день власти Дании объявили о гибридной атаке, которая стала причиной временного закрытия двух аэропортов из-за появления неизвестных дронов.

В частности, 25 сентября полеты были приостановлены в аэропорту Ольборга на севере страны после зафиксированной активности беспилотников, в частности возле военных объектов.

Это уже второй инцидент за последнюю неделю: 22 сентября таинственные дроны временно парализовали работу аэропортов Копенгагена (Дания) и Осло (Норвегия).

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эти инциденты "серьезной атакой на критическую инфраструктуру", намекая на возможную причастность России.

В то же время правительство страны до сих пор не решило, обращаться ли к НАТО с запросом на проведение консультаций по статье 4 Североатлантического договора - впервые в истории Дании.