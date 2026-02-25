+103% до впізнаваності: як реклама на радіо допомогла бренду "Кабель-ОК"

Компанія "Кабель-ОК" планувала стати інтернет-магазином №1 в Україні у ніші продажів кабельної продукції та електротоварів, проте використовувала лише digital-канали. Реклама на радіо допомогла бренду рекордно збільшити впізнаваність та продажі.

Як реклама на радіо допомогла бізнесу "вирости"?

До запуску радіокампанії бренд "Кабель-ОК" просувався лише через digital: контекст, соцмережі, онлайн-реклама, повідомляє TAVR Media.

Для розвитку бренд потребував чогось нового, проте без значних фінансових вкладень, адже на етапі активного розвитку бізнесу це надто ризиковано.

Так, для "Кабель-ОК" підібрали стратегію 6 тижнів реклами тільки на радіо. Такий формат дозволяє чітко побачити, чи впливає канал на продажі та впізнаваність.

В основі ролику – проста, чесна розмова, без пафосу та "глянцю" про якісні електротовари, перевірену продукцію та особисту гарантію. Такий підхід зняв бар’єр недовіри, який часто виникає до онлайн-магазинів.

За результатами Radio Recall Test конверсія склала 0,61% – це вдвічі вище середнього показника для ринку.

Які результати в цифрах?

Лише за 6 тижнів рекламної кампанії на радіо впізнаваність бренду зросла на 103%, а продажі збільшилися на 30%. Окрім цього компанія отримала тисячі нових клієнтів.

Власник компанії також відзначив:

Суттєве зростання довіри до бренду Кабель-ОК, що підтвердили відгуки клієнтів; Збільшення частки B2B-клієнтів; Підвищена впізнаваність бренду спростила переговори з підрядниками та позитивно вплинула на участь у тендерах.

Реклама на радіо для "Кабель-ОК" / інфографіка TAVR Media

Цікаво! У результаті бренд продовжив рекламу ще на 6 тижнів і запланував системну присутність на радіо протягом 2026 року.