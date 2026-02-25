Как реклама на радио помогла бизнесу "вырасти"?

До запуска радиокампании бренд "Кабель-ОК" продвигался только через digital: контекст, соцсети, онлайн-реклама, сообщает TAVR Media.

Для развития бренд нуждался в чем-то новом, однако без значительных финансовых вложений, ведь на этапе активного развития бизнеса это слишком рискованно.

Так, для "Кабель-ОК" подобрали стратегию 6 недель рекламы только на радио. Такой формат позволяет четко увидеть, влияет ли канал на продажи и узнаваемость.

В основе ролика – простой, честный разговор, без пафоса и "глянца" о качественных электротоварах, проверенную продукцию и личную гарантию. Такой подход снял барьер недоверия, который часто возникает к онлайн-магазинам.

По результатам Radio Recall Test конверсия составила 0,61% – это вдвое выше среднего показателя для рынка.

Какие результаты в цифрах?

Только за 6 недель рекламной кампании на радио узнаваемость бренда выросла на 103%, а продажи увеличились на 30%. Кроме этого компания получила тысячи новых клиентов.

Владелец компании также отметил:

Существенный рост доверия к бренду Кабель-ОК, что подтвердили отзывы клиентов; Увеличение доли B2B-клиентов; Повышенная узнаваемость бренда упростила переговоры с подрядчиками и положительно повлияла на участие в тендерах.

Реклама на радио для "Кабель-ОК" / инфографика TAVR Media

Интересно! В результате бренд продлил рекламу еще на 6 недель и запланировал системное присутствие на радио в течение 2026 года.