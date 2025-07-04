Самозайнятих фахівців стало рекордно багато: хто в Україні працює без ФОП і платить більше

У липні в Україні офіційно зареєстрували понад 28,3 тисячі самозайнятих фахівців. Це найвищий показник за останні 5 років.

Самозайнятих осіб стало рекордно багато

Йдеться про юристів, перекладачів, архітекторів, психологів, викладачів, митців, лікарів, науковців та інших фахівців, які працюють самостійно, але не мають статусу ФОП. Актуальну статистику опублікував Опендатабот, інформує 24 Канал.

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З початку повномасштабної війни кількість таких фахівців зросла на 1,1 тисячі. Востаннє подібний пік фіксували в листопаді 2021 року – 27,9 тисячі.

Найбільше самозайнятих працює:

у Києві – 4,2 тисячі осіб,

у Дніпропетровській області – 2,5 тисячі,

в Одеській області – 2,4 тисячі.

Зростання податкових надходжень

У січні–травні 2025 року самозайняті професіонали сплатили до бюджету 292,3 мільйони гривень, що на 33% більше, ніж за той самий період 2024 року. Найбільший приріст зафіксували у Херсонській, Волинській та Київській областях – податкові надходження зросли майже вдвічі.

За весь 2024 рік фахівці сплатили понад 603 мільйони гривень, у 1,6 рази більше, ніж у 2023-му.

Середні податкові надходження на одну особу:

Львівщина – 38 тисяч гривень,

Київ – 33 тисячі гривень,

Вінниччина – 31 тисяча гривень.

Найменші суми – на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Водночас зазначають, що ці дані умовні, адже офіційна реєстрація не гарантує активної діяльності.

Менше 1% ринку, але вплив помітний

Попри те, що самозайняті фахівці становлять лише 1,4% від усіх самозайнятих в Україні, їхній внесок у податкові надходження складає 0,6% від загальної суми, яку сплачують ФОПи й інші підприємці.

Також банки регулярно перевіряють статус самозайнятих клієнтів, а це важливо для формування кредитної історії, визначення податкового резидентства та дотримання фінансових вимог.