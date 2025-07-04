Самозанятых лиц стало рекордно много
Речь идет о юристах, переводчиках, архитекторах, психологах, преподавателях, художниках, врачах, ученых и других специалистах, которые работают самостоятельно, но не имеют статуса ФЛП. Актуальную статистику опубликовал Опендатабот, информирует 24 Канал.
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С начала полномасштабной войны количество таких специалистов выросло на 1,1 тысячи. Последний раз подобный пик фиксировали в ноябре 2021 года – 27,9 тысячи.
Больше всего самозанятых работает:
- в Киеве – 4,2 тысячи человек,
- в Днепропетровской области – 2,5 тысячи,
- в Одесской области – 2,4 тысячи.
Рост налоговых поступлений
В январе–мае 2025 года самозанятые профессионалы уплатили в бюджет 292,3 миллиона гривен, что на 33% больше, чем за тот же период 2024 года. Наибольший прирост зафиксировали в Херсонской, Волынской и Киевской областях – налоговые поступления выросли почти вдвое.
За весь 2024 год специалисты уплатили более 603 миллионов гривен, в 1,6 раза больше, чем в 2023-м.
Средние налоговые поступления на одного человека:
- Львовщина – 38 тысяч гривен,
- Киев – 33 тысячи гривен,
- Винницкая область – 31 тысяча гривен.
Наименьшие суммы – на Луганщине, Донетчине и Херсонщине. В то же время отмечают, что эти данные условные, ведь официальная регистрация не гарантирует активной деятельности.
Менее 1% рынка, но влияние заметно
Несмотря на то, что самозанятые специалисты составляют лишь 1,4% от всех самозанятых в Украине, их вклад в налоговые поступления составляет 0,6% от общей суммы, которую платят ФОПы и другие предприниматели.
Также банки регулярно проверяют статус самозанятых клиентов, а это важно для формирования кредитной истории, определения налогового резидентства и соблюдения финансовых требований.