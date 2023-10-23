Понад 800 українських бізнесів переїхали в інші регіони через повномасштабну війну

Від початку повномасштабної війни 840 підприємств переїхали за програмою релокації в більш безпечні регіони. З них 667 компаній вже працюють на новому місці.

Згідно з урядовою програмою, наразі підприємства можуть перемістити виробничі потужності, що наближені до зони бойових дій або розташовані в ній, до одного з 16 регіонів України.

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Релокація бізнесу через повномасштабну війну

Згідно з оприлюдненими даними, найбільша частина бізнесів для нового місця роботи обрала Закарпатську та Львівську області. Зокрема, по 120 та 199 компаній відповідно.

Популярні серед підприємців також Чернівецька — 78 релокантів, та Івано-Франківська — 70. Цікаво, що найменш затребуваними виявились Одещина — тільки 3 бізнеси, Житомирщина — 6 компаній, Кіровоградщина — 17.

Релоковані підприємства / Інфографіка Опендатабот

Що треба знати про програму з релокації підприємств

З перших тижнів повномасштабної війни Мінекономіки реалізує програму з релокації українських підприємств, які перебувають на території бойових дій. Подати заявку можна через майданчики системи "Прозорро.Продажі".

До речі, до програми може долучитися будь-яке підприємство з регіонів, які постраждали від бойових дій. Після схвалення заявки, бізнес отримає пакет державної підтримки, як-от:

підбір місця розташування для потужностей підприємства;

допомога з перевезенням на нову локацію;

сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;

підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Наразі релокація можлива в одну з 16 областей. Зокрема: Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Чернівецьку, Вінницьку, Волинську, Рівненську, Кіровоградську, Черкаську, Полтавську, Дніпропетровську та Київську (виняток – столиця).