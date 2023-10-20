Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. Зауважила, що з липня 2022-го у розвиток українських підприємств вже інвестували 4,4 мільярда гривень.

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Підтримка бізнесу в Україні

Міністерка зауважила, що фінансову підтримку від держави на старт або ж розширення свого бізнесу вже отримали 8 000 українців. Це саме через грантові програми єРобота.

Загалом в розвиток підприємництва через гранти інвестовано з липня минулого року 4,4 мільярда гривень. Ці інвестиції вже працюють – створено нові компанії, ті, що діють, збільшили виробничі потужності та відкрили нові лінії. А ще це майже 30 тисяч нових робочих місць на малих та середніх підприємствах,

– зазначила Юлія Свириденко.

Посадовиця додала, що отримувачі грантів вже сплатили до бюджету понад 800 мільйонів гривень податків і зборів. Таким чином повернули частину інвестованих державою коштів.

Загалом з початку запуску проєкту єРобота:

за програмою "Власна справа" – видано 7305 мікрогрантів на 1,7 мільярда гривень;

на розвиток переробних підприємств – 417 грантів на 2,2 мільярда гривень;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – 122 гранти на 490 мільйонів гривень;

ветеранам та членам їхніх родин – 83 гранти на 28 мільйонів гривень.

Підтримка бізнесу / Інфографіка з сайту Міністерства економіки

Довідка. Подати заявку на отримання гранту можуть як підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Зробити це можна через портал Дія разом з бізнес-планом. Однак, обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць. Зокрема, від 1 – 2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Повернення державі грантових коштів відбувається шляхом сплати податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж 3 років.

Що треба знати про проєкт єРобота

У липні 2022 року Уряд запровадив проєкт єРобота для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць.

Він включає одразу кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.