Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко. Заметила, что с июля 2022 года в развитие украинских предприятий уже инвестировали 4,4 миллиарда гривен.

Читайте также На оборону потратят больше всего: сколько государство выделит средств на ВСУ в 2024 году

Поддержка бизнеса в Украине

Министр отметила, что финансовую поддержку от государства на старт или расширение своего бизнеса уже получили 8 000 украинцев. Это именно через грантовую программу єРобота.

Всего в развитие предпринимательства через гранты инвестировано с июля прошлого года 4,4 миллиарда гривен. Эти инвестиции уже работают – созданы новые, действующие компании увеличили производственные мощности и открыли новые линии. А еще это почти 30 тысяч новых рабочих мест на малых и средних предприятиях,

– отметила Юлия Свириденко.

Чиновница добавила, что получатели грантов уже уплатили в бюджет более 800 миллионов гривен налогов и сборов. Таким образом, вернули часть инвестированных государством средств.

В целом с начала запуска проекта єРобота:

по программе "Собственное дело" – выдано 7305 микрогрантов на 1,7 миллиарда гривен;

на развитие перерабатывающих предприятий – 417 грантов на 2,2 миллиарда гривен;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства – 122 гранта на 490 миллионов гривен;

ветеранам и членам их семей – 83 гранта на 28 миллионов гривен.

Поддержка бизнеса / Инфографика с сайта Министерства экономики

Справка. Подать заявку на получение гранта могут как предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Сделать это можно через портал Дия вместе с бизнес-планом. Однако, обязательным условием получения гранта есть создание новых рабочих мест. В частности, от 1 – 2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам. Возврат государству грантовых средств происходит путем уплаты налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение 3 лет.

Что нужно знать о проекте єРобота

В июле 2022 года Правительство запустило проект єРобота для оказания поддержки бизнеса и стимулирования создания новых рабочих мест.

Он включает в себя сразу несколько грантовых программ. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.