Майже 80% релокованих підприємств відновили роботу на нових місцях
Скористались програмою релокації Міністерства економіки та перенесли свій бізнес у безпечні регіони України вже понад 760 підприємств. З них 80% вже почали працювати.
Про це розповіла заступниця міністра економіки Тетяну Бережна в ефірі Національного телемарафону, передає 24 канал.
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Які підприємства відновили діяльність
- 761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій в безпечніші райони країни.
- 588 з них вже працюють на новому місці.
- 274 підприємств зараз здійснюється пошук придатної локації або способу транспортування.
Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства у сфері:
- оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 40,24%;
- переробної промисловості – 31,71%;
- інформації і телекомунікацій – 6,34%;
- професійної, наукової і технічної діяльності – 5,85%;
- будівництва – 4,15%.
В рамках програми релокації держава надає підтримку кожному бізнесу, який прагне переїхати з небезпечних територій та повноцінно працювати на перемогу. Таким чином ми не лише зберігаємо виробничий потенціал країни, але й тисячі робочих місць,
– зазначила Тетяну Бережна.