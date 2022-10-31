Майже 80% релокованих підприємств відновили роботу на нових місцях

Про це розповіла заступниця міністра економіки Тетяну Бережна в ефірі Національного телемарафону, передає 24 канал.

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Які підприємства відновили діяльність

761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій в безпечніші райони країни.

588 з них вже працюють на новому місці.

274 підприємств зараз здійснюється пошук придатної локації або способу транспортування.

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької і Тернопільської областей.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства у сфері: