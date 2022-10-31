Про це розповіла заступниця міністра економіки Тетяну Бережна в ефірі Національного телемарафону, передає 24 канал.

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Які підприємства відновили діяльність

  • 761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій в безпечніші райони країни.
  • 588 з них вже працюють на новому місці.
  • 274 підприємств зараз здійснюється пошук придатної локації або способу транспортування.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства у сфері:

  • оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 40,24%;
  • переробної промисловості – 31,71%;
  • інформації і телекомунікацій – 6,34%;
  • професійної, наукової і технічної діяльності – 5,85%;
  • будівництва – 4,15%.

В рамках програми релокації держава надає підтримку кожному бізнесу, який прагне переїхати з небезпечних територій та повноцінно працювати на перемогу. Таким чином ми не лише зберігаємо виробничий потенціал країни, але й тисячі робочих місць,
– зазначила Тетяну Бережна.