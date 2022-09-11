Автоматична реєстрація ТОВ у Дії: відповіді на найпоширеніші запитання

Наприкінці серпня у застосунку Дія з'явилась функція автоматичної реєстрації ТОВ. Разом з нововведеннями в українців виникло й безліч питань. Як от, чим відрізняється автоматична реєстрація від тієї, що була раніше, або, чи можна внести зміни до засновників свого ТОВ. Мінцифра дала відповідь на найпоширеніше з них.

Найпоширеніші питання щодо реєстрації ТОВ

Чим відрізняється автоматична реєстрація ТОВ від тієї, що була раніше на порталі?

Як зазначає команда "Дії", автоматична реєстрація ТОВ виконується без участі держреєстратора та триває близько 10 хвилин. Тоді як із реєстратором термін очікування становить близько одного робочого дня.

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Де знайти виписку про реєстрацію ТОВ на порталі Дія?

Вона буде доступна протягом 3 робочих днів із дня реєстрації ТОВ. Після постановки вашого бізнесу на облік в податковій та органах статистики виписку можна завантажити в розділі Отримані документи на порталі "Дія".

Чи можу я внести зміни до засновників мого ТОВ через портал Дія?

Зараз на порталі "Дія" можна лише зареєструвати ТОВ та перейти на діяльність на підставі модельного статуту для юридичних осіб. Щоб внести зміни до ТОВ, зверніться до ЦНАПу.

Реєстрував ТОВ у "Дії". Як знайти заяву, модельний статут, структуру власності, протокол учасників зборів?

Документи про реєстрацію ТОВ зберігаються у вашому особистому кабінеті на порталі «Дія».

Натисніть "Послуги".

Далі перейдіть у "Замовлені послуги".

Оберіть "Реєстрація ТОВ на основі модельному статуту".

Натисніть "Документи".

Варто ознайомитись Буквально за дві секунди: ТОВ тепер можна автоматично зареєструвати у Дії

Як зареєструвати ТОВ в Дії

Авторизуватись на порталі "Дія"

Заповнити заяву на реєстрацію ТОВ та вказати необхідні дані.

Підписати заяву електронним підписом.

Далі система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.

ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам. Зауважте, у разі, якщо вона не відповідатиме хоча б одній з умов – реєстрація відбудеться за участі державного реєстратора, онлайн, протягом одного робочого дня.

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