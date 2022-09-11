Самые распространенные вопросы регистрации ООО

Чем отличается автоматическая регистрация ООО от той, что была раньше на портале?

Как отмечает команда "Дии", автоматическая регистрация ООО производится без участия госрегистратора и длится около 10 минут. В то время как с регистратором срок ожидания составляет около одного рабочего дня.

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Где найти выписку о регистрации ООО на портале Дии?

Она будет доступна в течение 3 рабочих дней со дня регистрации ООО. После постановки вашего бизнеса на учет в налоговой и органах статистики выписку можно скачать в разделе Полученные документы на портале "Дии".

Могу ли я внести изменения в основателей моего ООО через портал Дия?

Сейчас на портале "Дии" можно только зарегистрировать ООО и перейти на деятельность на основе модельного устава для юридических лиц. Чтобы внести изменения в ООО, обратитесь в ЦНАП.

Регистрировал ООО в "Дии". Как найти заявление, модельный устав, структуру собственности, протокол участников собрания?

Документы о регистрации ООО хранятся в вашем личном кабинете на портале "Дии".

Нажмите кнопку "Услуги".

Далее перейдите в "Заказные услуги".

Выберите "Регистрация ООО на основе модельного устава".

Щелкните "Документы".

Стоит ознакомиться Буквально через две секунды: ООО теперь можно автоматически зарегистрировать в Действии

Как зарегистрировать ООО в Дии

Авторизоваться на портале "Дии"

Заполнить заявление о регистрации ООО и указать необходимые данные.

Подписать заявление электронной подписью.

Далее система автоматически сформирует и отправит ваше заявление на регистрацию ООО.

ООО будет зарегистрировано автоматически, если заявление отвечает всем условиям. Заметьте, в случае, если она не будет соответствовать хотя бы одному из условий – регистрация состоится при участии государственного регистратора онлайн в течение одного рабочего дня.

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