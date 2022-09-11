Самые распространенные вопросы регистрации ООО
Чем отличается автоматическая регистрация ООО от той, что была раньше на портале?
Как отмечает команда "Дии", автоматическая регистрация ООО производится без участия госрегистратора и длится около 10 минут. В то время как с регистратором срок ожидания составляет около одного рабочего дня.
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Где найти выписку о регистрации ООО на портале Дии?
Она будет доступна в течение 3 рабочих дней со дня регистрации ООО. После постановки вашего бизнеса на учет в налоговой и органах статистики выписку можно скачать в разделе Полученные документы на портале "Дии".
Могу ли я внести изменения в основателей моего ООО через портал Дия?
Сейчас на портале "Дии" можно только зарегистрировать ООО и перейти на деятельность на основе модельного устава для юридических лиц. Чтобы внести изменения в ООО, обратитесь в ЦНАП.
Регистрировал ООО в "Дии". Как найти заявление, модельный устав, структуру собственности, протокол участников собрания?
Документы о регистрации ООО хранятся в вашем личном кабинете на портале "Дии".
- Нажмите кнопку "Услуги".
- Далее перейдите в "Заказные услуги".
- Выберите "Регистрация ООО на основе модельного устава".
- Щелкните "Документы".
Стоит ознакомиться Буквально через две секунды: ООО теперь можно автоматически зарегистрировать в Действии
Как зарегистрировать ООО в Дии
- Авторизоваться на портале "Дии"
- Заполнить заявление о регистрации ООО и указать необходимые данные.
- Подписать заявление электронной подписью.
- Далее система автоматически сформирует и отправит ваше заявление на регистрацию ООО.
- ООО будет зарегистрировано автоматически, если заявление отвечает всем условиям. Заметьте, в случае, если она не будет соответствовать хотя бы одному из условий – регистрация состоится при участии государственного регистратора онлайн в течение одного рабочего дня.