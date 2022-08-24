Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что услуга успешно прошла бета-тест и сейчас открыть бизнес через Дію можно буквально за 2 секунды. Он также объяснил, что ранее на портале можно было зарегистрировать ООО с госрегистратором, однако теперь его убрали из процесса, чтобы сэкономить время заявителей.

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Что изменилось

Услуга регистрации ООО с госрегистратором была запущена Минцифры еще в октябре 2020 года. С тех пор ею воспользовались около 13 тысяч украинцев. Сейчас из процесса убирают госрегистратора – благодаря автоматическим услугам больше не нужно ждать решения чиновника, а воспользоваться услугой можно где угодно.

Если регистрация ООО с участием государственного регистратора длилась около 1 рабочего дня, то автоматическая регистрация позволяет открыть общество с ограниченной ответственностью всего в течение одной минуты.

Как зарегистрировать ООО в Дії

Зарегистрироваться или авторизоваться на портале Дія в кабинете гражданина, создать электронную подпись.

Заполнить онлайн-форму на получение услуги, выбрать необходимые опции модельного устава ООО или редакцию "по умолчанию".

на получение услуги, выбрать необходимые опции модельного устава ООО или редакцию "по умолчанию". Система автоматически сформирует и пришлет на регистрацию ваше заявление, устав, протокол сборов учредителей или решение единоличного учредителя и документ о структуре собственности.

При этом, Ваше ООО будет автоматически зарегистрировано, если:

все учредители – исключительно физические лица, граждане Украины;

руководитель и доверенные лица не имеют ограничений деятельности;

указаны УНЗР (уникальные номера записи в реестре) всех бенефициарных владельцев – их можно найти в ID-карте или биометрическом паспорте;

название ООО не содержит слов, запрещенных законодательством.

После этого, если ваше заявление отвечает этим условиям, ООО зарегистрируется автоматически. Уведомление об успешной регистрации Вы получите в течение 10 минут.

Обратите внимание! Если заявление не соответствует хотя бы одному из условий, то регистрация состоится при участии госрегистратора, в течение 1 рабочего дня, в режиме онлайн.

К слову, сведения об выбранной системе налогообложения будут автоматически отправлены в налоговую по месту Вашей регистрации. После подачи заявления на регистрацию ООО его статус можно будет отслеживать в кабинете гражданина. Как только ООО зарегистрируют, запись об этом появится в ЕГР.