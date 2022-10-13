96% громадян і резидентів Росії та Білорусі продовжують бізнес в Україні

Попри повномасштабну війну, росіяни та білоруси продовжують заробляти в Україні. Зокрема, 28 893 із 30 099 зареєстрованих у березні громадян і резидентів Росії та Білорусі й далі ведуть бізнес на території нашої держави.

Крім того, 20 314 компаній в Україні мають ідентифіковані зв'язки з країною-агресоркою чи її посібником Білоруссю. Про це свідчать дані реєстру russian Roots, передає Бізнес 24.

Читайте також "Щоб ніхто не вистрибнув": з'явився перелік російських компаній, які можуть націоналізувати

Російські та білоруські підприємці продовжують заробляти в Україні

На початку повномасштабного вторгнення Росії, станом на 11 березня, реєстр russian Roots налічував 30 099 засновників та бенефіціарів, а також 21 028 компаній, пов'язаних з Росією та Білоруссю. За 7 місяців повномасштабної війни, за даними платформи великих даних Vkursi, відбулись такі зміни:

714 компаній "позбулись" російського або білоруського коріння чи замаскували зв'язок, мігрувавши у категорію компаній з історичним російським корінням. Водночас, 97% компаній в Україні з ідентифікованим на початку повномасштабної війни зв'язком з Росією та Білоруссю продовжують роботу на території нашої держави – таких є 20 314.

в Україні з ідентифікованим на початку повномасштабної війни зв'язком з Росією та Білоруссю продовжують роботу на території нашої держави – таких є 20 314. 1 206 засновників і кінцевих бенефіціарних власників-громадян або резидентів Росії чи Білорусі більше не фігурують у переліку. Водночас, понад 50% кінцевих власників з Росії і 67% бенефіціарів з Білорусі продовжують бізнес в Україні.

До слова, платформа Vkursi склала рейтинг компаній з російським корінням, які станом на початок вересня отримали найбільший виторг у нашій державі. Список сформований на основі даних останніх фінансових звітностей компаній реєстру russian Roots.

Зауважимо, що у випадку 6 із 10 компаній рейтингу у Vkursi зафіксували зміну бенефіціарів або їхнього громадянства, вихід бенефіціарів зі складу з російським або іншим громадянством, а також зміну відомостей НКЦПФР у період з червня по вересень цього року включно.

Зверніть увагу Все ще спонсорують війну в Україні: понад тисяча компаній продовжує діяльність у Росії

Зазначається, що зміна кількості компаній у реєстрі пов'язана, зокрема, з оновленням даних про громадянство та місце перебування засновників, акціонерів й кінцевих бенефіціарних власників в ЄДР.

До прикладу, у вересні зі складу бенефіціарів ТОВ "БРОКАРД-УКРАЇНА" вийшла громадянка Росії Володіна Тетяна Володимирівна. Новим бенефіціаром став Філіп Бенасен, мешканець Парижа.

Державна і міжнародна санкційні політики стимулювали засновників і кінцевих власників бізнесу в Україні з російським паспортом чи адресою у росії "згадати" про громадянство України чи інших країн. Після чого вони оновили неактуальні дані в ЄДР,

– коментують у Vkursi.

Платформа пояснює, що раніше законодавство не зобов'язувало регулярно оновлювати дані, якими володіє держава про кінцевих власників, засновників чи акціонерів у частині про їхнє громадянство або місце перебування.

Проте, новий законопроєкт про фінмоніторинг, прийнятий у вересні, встановлює вимогу щодо обов'язкового подання інформації про всі наявні громадянства (підданства) кінцевих бенефіціарних власників.

Зміна громадянства та місця проживання вірогідно ніяк не вплине на санкційні обмеження, оскільки рішення регуляторів не завжди ідентифікують осіб за цими даними. Наприклад, Рада ЄС у своїх рішеннях ідентифікує підсанкційних осіб тільки за прізвищем, ім'ям, по батькові, датою та місцем народження. В такому випадку зміна громадянства однозначно не вплине на санкційні обмеження,

– прокоментував ситуацію юрист Роман Ємець.