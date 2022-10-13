Кроме того, 20 314 компаний в Украине имеют идентифицированные связи со страной-агрессором или ее пособником Беларусью. Об этом свидетельствуют данные реестра russian Roots, передает Бизнес 24.

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Российские и белорусские предприниматели продолжают зарабатывать в Украине

В начале полномасштабного вторжения России, по состоянию на 11 марта, реестр russian Roots насчитывал 30 099 основателей и бенефициаров, а также 21 028 компаний, связанных с Россией и Беларусью. За 7 месяцев полномасштабной войны, по данным платформы больших данных Vkursi, произошли следующие изменения:

714 компаний "избавились" от российских и белорусских корней или замаскировали связь, мигрировав в категорию компаний с историческими российскими корнями. В то же время, 97% компаний в Украине с идентифицированной в начале полномасштабной войны связью с Россией и Беларусью продолжают работу на территории нашего государства – таких 20 314.

в Украине с идентифицированной в начале полномасштабной войны связью с Россией и Беларусью продолжают работу на территории нашего государства – таких 20 314. 1 206 основателей и конечных бенефициарных владельцев-граждан или резидентов России и Беларуси больше не фигурируют в перечне. В то же время более 50% конечных владельцев из России и 67% бенефициаров из Беларуси продолжают бизнес в Украине.

К слову, платформа Vkursi составила рейтинг компаний с российскими корнями, которые по состоянию на начало сентября получили наибольшую выручку в нашем государстве. Список сформирован на основе данных последних финансовых отчетов компаний реестра russian Roots.

Отметим, что в случае 6 из 10 компаний рейтинга в Vkursi зафиксировали смену бенефициаров или их гражданства, выход бенефициаров из состава с российским или другим гражданством, а также изменение сведений НКЦБФР в период с июня по сентябрь этого года.

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Подчеркивается, что изменение количества компаний в реестре связано, в частности, с обновлением данных о гражданстве и местонахождении учредителей, акционеров и конечных бенефициарных владельцев в ЕГР.

К примеру, в сентябре из состава бенефициаров ООО "БРОКАРД-УКРАИНА" вышла гражданка России Володина Татьяна Владимировна. Новым бенефициаром стал Филипп Бенасен, житель Парижа.

Государственная и международная санкционные политики стимулировали учредителей и конечных владельцев бизнеса в Украине с российским паспортом или адресом в России "вспомнить" о гражданстве Украины или других стран. После чего они обновили неактуальные данные в ЕГР,

– комментируют представители Vkursi.

Платформа объясняет, что ранее законодательство не обязывало регулярно обновлять данные, которыми владеет государство о конечных собственниках, учредителях или акционерах в части об их гражданстве или местонахождении.

Однако, новый законопроект о финмониторинге, принятый в сентябре, устанавливает требование об обязательном предоставлении информации обо всех имеющихся гражданствах (подданствах) конечных бенефициарных владельцев.

Изменение гражданства и места жительства, вероятно, никак не повлияет на санкционные ограничения, поскольку решения регуляторов не всегда идентифицируют лица по этим данным. Например, Совет ЕС в своих решениях идентифицирует подсанкционные лица только по фамилии, имени, отчеству, дате и месту рождения. В таком случае изменение гражданства однозначно не повлияет на санкционные ограничения,

– прокомментировал ситуацию юрист Роман Емец.