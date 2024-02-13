Rheinmetall будує завод за 300 мільйонів євро – скільки снарядів на рік зможуть виготовляти

Німецький виробник зброї Rheinmetall інвестує у розширення потужностей. Наявні сили компанії не дозволяють покрити потребу у снарядах.

Rheinmetall нарощує оберти

Найбільший оборонний концерн Німеччини починає будівництво нового заводу для виробництва боєприпасів Werk Niedersachsen. Він буде розташований у селі Унтерлюс, це неподалік Гамбурга та Ганновера.

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Церемонія закладення фундаменту вже відбулося, в церемонії навіть взяли участь канцлер Олаф Шольц, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та данська прем'єрка Метте Фредеріксен. Тепер стартував етап будівництва, його бюджет складає 300 мільйонів євро.

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Завод Werk Niedersachsen зможе виготовляти боєприпаси та вибухівку. Попередня заявлена потужність виробництва – 200 тисяч снарядів та 1900 тонн гексогену. На підприємстві працюватиме близько 500 людей.

Будівництво заводу триватиме 12 місяців. У компанії заявили, що усі витрати покриють власним коштом, без залучення допомоги уряду. Виробництво повинне не лише задовольнити потреби Німечини, а й дати можливість допомагати партнерам.