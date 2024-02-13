Rheinmetall наращивает обороты
Крупнейший оборонный концерн Германии начинает строительство нового завода для производства боеприпасов Werk Niedersachsen. Он будет расположен в селе Унтерлюс, это недалеко от Гамбурга и Ганновера.
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Церемония закладки фундамента уже состоялось, в церемонии даже приняли участие канцлер Олаф Шольц, министр обороны Германии Борис Писториус и датский премьер Метте Фредериксен. Теперь стартовал этап строительства, его бюджет составляет 300 миллионов евро.
Завод Werk Niedersachsen сможет изготавливать боеприпасы и взрывчатку. Предварительная заявленная мощность производства – 200 тысяч снарядов и 1900 тонн гексогена. На предприятии будет работать около 500 человек.
Строительство завода продлится 12 месяцев. В компании заявили, что все расходы покроют за свой счет, без привлечения помощи правительства. Производство должно не только удовлетворить потребности Германии, но и дать возможность помогать партнерам.