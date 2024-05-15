Rheinmetall планує будівництво заводу в Україні: що тут хоче виготовляти виробник зброї

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує чергове розширення своїх потужностей. Цього разу підприємство має бути розташоване на території України.

Rheinmetall, який є німецьким оборонним концерном, хоче відкрити своє підприємство в Україні. Новий завод повинен сконцентруватися на системах протиповітряної оборони.

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Відповідну заяву зробив керівник Rheinmetall Армін Паппергер на загальних зборах компанії. Однак очікувати на швидкі результати не варто.

Коли саме розпочнеться будівництво – наразі невідомо. А що стосується власне початку виробництва, то в компанії прогнозують, що воно розпочнеться щонайменше через рік або й два.

Також повідомляється, що нове німецьке підприємство може стати базою для ремонту зенітних систем, які Німеччина вже передала Україні. Мова йде про IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.

Раніше повідомлялося, що Україна конфіскувала у Росії два пасажирські літаки. Вони належали компанії "Ільюшин Фінанс Ко.", яку підозрюють у сприянні росіянам в обході санкцій.