Які нині найзатребуваніші професії в Україні

Згідно з даними сайтів з пошуку роботи збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі на третину. На другому місці – сфера обслуговування.

Які професіонали найбільше потрібні

Експертка з ринку праці, Валентина Гаврюшенко у коментарі для 24 Каналу розповіла, що найбільше незакритих вакансій у готельно-ресторанному бізнесі – це 7 220 нових вакансій.

Читайте також В Україні рекордно низька кількість безробітних, – НБУ

Також більше роботи пропонують у будівництві та архітектурі, сфері краси, шукають людей і на робочі спеціальності,

– додала Гаврюшенко.

Ще популярними залишилися:

менеджери з продажів, бухгалтери;

продавці-консультанти;

працівники логістичної сфери;

водії, кур'єри;

вузькоспеціальні професіонали;

сфера продаж і роздрібної торгівлі.

Хто отримує найбільші зарплати

Традиційно високооплачуваними залишаються спеціалісти ІТ-галузі, наприклад програмісти РНР або Unity developer. Також багато платять таким людям: