Мінус тисячі вакансій: які професії втратили попит після початку війни

Повномасштабна війна Росії значно змінила український ринок праці. Деякі професії, які раніше мали величезний попит, тепер втратили популярність на тлі загострення дефіциту кадрів та масової міграції українців за кордон.

Які професії найбільше постраждали

Особливо скоротився попит на професії у сфері послуг та на кандидатів без досвіду роботи, як свідчить дослідження OLX Робота.

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Найбільше на сайтах пошуку роботи "зникли" вакансії домробітниці. У порівнянні з 2022 роком кількість оголошень про пошук помічниці по господарству скоротилася на 68%.

Наприклад, ще у квітні 2022 року роботодавці пропонували 287 вакансій на цю роботу, тоді як у квітні цього року – лише 93.

Майже так само обвалився попит на таксистів – на 67% за чотири роки війни.

До того ж значно втратили популярність:

вакансії для студентів та працівників без досвіду – на 65%;

пропозиції для торгових представників – на 65%;

позиції для клінінгових працівників та домашнього персоналу – на 60%;

вакансії для репетиторів – на 57%.

Йдеться про тисячі вакансій цих професій, яких більше не потребує український ринок праці. До прикладу, до війни у квіті роботодавці шукали майже три тисячі працівників без досвіду роботи, зараз – трохи більш як 990 людей.

Де ще скоротився попит на професії

Суттєво, але все ж менше, втратила популярність професія зварювальника – на 46%.

Косметологів роботодавці потребують менше на 43%.

Також зменшився на 38% попит на менеджерів із закупівель, а на менеджерів готельно-ресторанного бізнесу – на 33%.

Офіс-менеджерів теж менше наймають на роботу – кількість вакансій скоротилася на 28%.

Втім, на деякі професії попит впав значно помірніше – до 20%:

на кондитерів – на 16%;

дизайнерів реклами – 12%;

технологів у сфері виробництва – на 12%;

операторів ПК – на 11%;

менеджерів онлайн-магазині – 11%;

та агрономів – на 10%.

Зауважте! Окрім того, через дефіцит кадрів під час війни українські роботодавці все частіше звертають свою увагу на працівників віком від 50 років і старше. Особливо часто старших кандидатів шукають в освіті, медицині, сільському господарстві, торгівлі та на виробництві.