4 професії, які зникнуть: встигніть змінити фах
- Професії касирів у магазинах, операторів кол-центрів під загрозою зникнення через впровадження нейромереж і зміни на ринку праці.
- Також можуть зникнути друкарі, оператори копіювальних центрів та помічники турагентів.
Ринок праці стрімко змінюється внаслідок цифровізації. Також на ситуацію у цьому секторі впливає розвиток штучного інтелекту.
Які професії під загрозою зникнення?
Зникнути можуть професії з абсолютно різних сфер, пише 24 Канал.
Зокрема, є імовірність, що зникне потреба у роботі:
- Касирів у магазинах
Замість касирів, буде поставлено більше кас самообслуговування. Ця практика уже поступово впроваджується у великих магазинах. Імовірно, ця тенденція триватиме і далі.
- Операторів кол-центрів
Нейромережі і чат-боти можуть замінити справжніх операторів. Такі зміни уже можна помітити у багатьох великих компаніях.
Зверніть увагу! Імовірно, найближчим часом ця робота не зникне повністю. Однак, виконуватиме її значно менше людей. Адже прості задачі зможе "закрити" нейромережа, а складніші – вирішуватиме високопрофільний спеціаліст.
- Друкарів та операторів копіювальних центрів
Усе більше компаній переходять на цифровий документообіг. Саме тому потреба у фізичній документації поступово скорочуватиметься.
Зауважте! На ринку праці виникне значна потреба у тих, хто зможе працювати з документами саме онлайн.
- Помічників турагентів
Зараз з'являється усе більше сервісів, які дозволяють легко спланувати подорож самостійно. Зокрема і побудувати маршрут.
Саме тому частина роботи турагентів та навіть туроператорів зникне. Це сильно вплине на сферу туризму загалом.
Що відбувається на ринку праці?
Підлітки зараз мають право працювати. Проте формат їхнього працевлаштування дещо відрізняється. Зокрема, неповнолітні не мають право працювати більш як встановлений максимум годин на тиждень.
Закінчення війни в Україні та глобальні тенденції змінять ринок праці. Особливо сильна потреба з'явиться у деяких спеціальностях. Йдеться, до прикладу, про реабілітологів та соцпрацівників.
Частина українських медиків зможе отримати 200 000 гривень при працевлаштуванні. Йдеться про молодих лікарів, що тільки закінчили інтернатуру.