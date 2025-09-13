Ринок праці стрімко змінюється внаслідок цифровізації. Також на ситуацію у цьому секторі впливає розвиток штучного інтелекту.

Які професії під загрозою зникнення?

Зникнути можуть професії з абсолютно різних сфер, пише 24 Канал.

Зокрема, є імовірність, що зникне потреба у роботі:

Касирів у магазинах

Замість касирів, буде поставлено більше кас самообслуговування. Ця практика уже поступово впроваджується у великих магазинах. Імовірно, ця тенденція триватиме і далі.

Операторів кол-центрів

Нейромережі і чат-боти можуть замінити справжніх операторів. Такі зміни уже можна помітити у багатьох великих компаніях.

Зверніть увагу! Імовірно, найближчим часом ця робота не зникне повністю. Однак, виконуватиме її значно менше людей. Адже прості задачі зможе "закрити" нейромережа, а складніші – вирішуватиме високопрофільний спеціаліст.

Друкарів та операторів копіювальних центрів

Усе більше компаній переходять на цифровий документообіг. Саме тому потреба у фізичній документації поступово скорочуватиметься.

Зауважте! На ринку праці виникне значна потреба у тих, хто зможе працювати з документами саме онлайн.

Помічників турагентів

Зараз з'являється усе більше сервісів, які дозволяють легко спланувати подорож самостійно. Зокрема і побудувати маршрут.

Саме тому частина роботи турагентів та навіть туроператорів зникне. Це сильно вплине на сферу туризму загалом.

Що відбувається на ринку праці?