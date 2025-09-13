Укр Рус
13 вересня, 22:10
2

4 професії, які зникнуть: встигніть змінити фах

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Професії касирів у магазинах, операторів кол-центрів під загрозою зникнення через впровадження нейромереж і зміни на ринку праці.
  • Також можуть зникнути друкарі, оператори копіювальних центрів та помічники турагентів.

Ринок праці стрімко змінюється внаслідок цифровізації. Також на ситуацію у цьому секторі впливає розвиток штучного інтелекту.

Які професії під загрозою зникнення?

Зникнути можуть професії з абсолютно різних сфер, пише 24 Канал.

Зокрема, є імовірність, що зникне потреба у роботі:

  • Касирів у магазинах

Замість касирів, буде поставлено більше кас самообслуговування. Ця практика уже поступово впроваджується у великих магазинах. Імовірно, ця тенденція триватиме і далі.

  • Операторів кол-центрів

Нейромережі і чат-боти можуть замінити справжніх операторів. Такі зміни уже можна помітити у багатьох великих компаніях. 

Зверніть увагу! Імовірно, найближчим часом ця робота не зникне повністю. Однак, виконуватиме її значно менше людей. Адже прості задачі зможе "закрити" нейромережа, а складніші – вирішуватиме високопрофільний спеціаліст.

  • Друкарів та операторів копіювальних центрів

Усе більше компаній переходять на цифровий документообіг. Саме тому потреба у фізичній документації поступово скорочуватиметься. 

Зауважте! На ринку праці виникне значна потреба у тих, хто зможе працювати з документами саме онлайн.

  • Помічників турагентів

Зараз з'являється усе більше сервісів, які дозволяють легко спланувати подорож самостійно. Зокрема і побудувати маршрут.  

Саме тому частина роботи турагентів та навіть туроператорів зникне. Це сильно вплине на сферу туризму загалом.

Що відбувається на ринку праці?

  • Підлітки зараз мають право працювати. Проте формат їхнього працевлаштування дещо відрізняється. Зокрема, неповнолітні не мають право працювати більш як встановлений максимум годин на тиждень.

  • Закінчення війни в Україні та глобальні тенденції змінять ринок праці. Особливо сильна потреба з'явиться у деяких спеціальностях. Йдеться, до прикладу, про реабілітологів та соцпрацівників.

  • Частина українських медиків зможе отримати 200 000 гривень при працевлаштуванні. Йдеться про молодих лікарів, що тільки закінчили інтернатуру.