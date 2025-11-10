Укр Рус
10 листопада, 02:10
2

Ці професії можуть зникнути: обирайте спеціальність правильно

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Під загрозою зникнення знаходяться професії касирів, друкарів та операторів кол-центрів через розвиток штучного інтелекту і цифровізацію.
  • Зокрема, супермаркети впроваджують каси самообслуговування.

Ринок праці змінюється. На нього впливають різні фактори, зокрема, розвиток штучного інтелекту.

Які професії можуть зникнути у 2025?

Також на ринок праці відчутно впливає цифровізація, повідомляє 24 Канал.

Які професії під загрозою зникнення:

  • Касири в магазині

У багатьох супермаркетах уже встановлено каси самообслуговування. Є магазини за кордоном, які повністю відмовились від касирів. Чим більше будуть поширюватись технології, тим меншою стане потреба в цій професії.

  • Друкарі та оператори копіювальних центрів

Поширення цифровізації, зменшує потребу у паперових документах. Усе більше установ переходять на електронний документообіг.

  • Оператори кол-центрів

Багато українських компаній перейшли на чат-боти уже зараз. Фактично, чим більше розвиватиметься штучний інтелект, тим меншою ставатиме потреба у "живих" операторах. 

Що ще важливо знати про ринок праці?

  • Державна служба зайнятості повідомляє, що в Україні зараз є значна потреба в підсобниках. Також багато роботодавців шукають продавців та водіїв.

  • За даними Erasmus University Rotterdam, до 2030 року ринок праці повністю зміниться. Найсильніші зміни будуть помітні на фоні старішання населення та розвитку технологій.