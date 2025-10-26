Саме цих спеціалістів шукають найбільше: огляд найпопулярніших вакансій у 2025

Ринок праці в Україні відчутно змінився. Свій вплив вносить війна. Також ситуація змінюється через цифровізацію.

Які вакансії зараз найпопулярніші на ринку праці?

Як показує статистика, найбільше роботодавці шукали підсобників. Для них розміщено 15 тисяч вакансій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.

Водночас кандидатів на цю посаду більше – понад 18 тисяч. Також особливу популярність мали:

вакансій для водіїв розмістили – більш як 13 тисяч (кандидатів – 10,6 тисячі);

продавці продовольчих товарів – понад 13 тисяч вакансій (20 тисяч кандидатів);

продавці-консультанти – 9 тисяч вакансій (11 тисяч кандидатів);

кухарі – 8,7 тисячі вакансій (12 тисяч претендентів).

Шукали роботодавці багато і:

прибиральників службових приміщень – 8 тисяч пропозицій;

бухгалтерів – 6,7 тисячі;

вчителів шкіл – 4,7 тисячі;

швачок – 4,6 тисячі;

медичних сестер – 4,5 тисячі.

Існує перелік професій, які з'являються на ринку праці дуже нечасто. По одному випадку запитів від роботодавців були такі спеціальності, як завідувач оранжереї, начальник млина, математик, бандурист, готувач шампанського, ведучий дискотеки, а також вузькопрофільні майстри, інженери, техніки та електромеханіки,

– зазначає служба зайнятості.

Що потрібно знати про ринок праці зараз?