ChatGPT і не тільки: скільки грошей витратили користувачі на АІ-програми за рік
- У 2024 році витрати на мобільні застосунки з функціями штучного інтелекту зросли на понад 200%, досягнувши майже 1,1 мільярда доларів.
- ChatGPT зібрав 50 мільйонів активних користувачів на місяць і випередив інші популярні програми за швидкістю залучення аудиторії.
У 2024 році витрати користувачів на мобільні застосунки з функціями штучного інтелекту значно зросли, збільшившись на понад 200% у порівнянні з попереднім роком і досягнувши майже 1,1 мільярда доларів. Основними драйверами зростання стали популярні програми зі штучним інтелектом, серед яких ChatGPT, Gemini та Doubao від ByteDance.
Витрати зросли на понад 200%
Такі дані наведено у звіті State of Mobile від Sensor Tower, інформує 24 Канал. Загалом, глобальні витрати на мобільні додатки у 2024 році склали 150 мільярдів доларів, що на 13% більше, ніж у 2023 році.
Дивіться також LinkedIn передавав приватні повідомлення для навчання ШІ: проти компанії подали позов
У 2024 році застосунки з генеративним ШІ забезпечили 7,7 мільярда годин користувацької активності, а кількість їхніх завантажень досягла 17 мільярдів,
– ідеться у статті.
Зокрема, ChatGPT зібрав 50 мільйонів активних користувачів на місяць, випередивши такі популярні програми, як Temu, Disney+ та YouTube Music за швидкістю залучення аудиторії.
Упродовж року інтерес до ШІ підтримувався випуском нових мовних моделей, таких як GPT-4o від OpenAI.
Інші категорії мобільних застосунків
Окрім стрімкого розвитку ШІ-застосунків, інші сегменти мобільних додатків також демонстрували значні зміни:
- Стримінгові сервіси: попри зростання доходів і завантажень, рівень залученості трохи знизився, що може свідчити про насичення ринку.
- Криптододатки: такі платформи, як Binance і Tonkeeper, увійшли до топ-10 фінансових додатків за кількістю завантажень.
- Додатки для електронної комерції: лідерами ринку залишаються Temu та Shein, які активно розширюють свою присутність у Європі, Латинській Америці та Азії.
- Фінансові застосунки: час використання таких програм зріс, а кількість завантажень досягла 7,5 мільярда — це на 8% більше, ніж роком раніше.
Лідери за споживчими витратами
П’ять мобільних додатків у 2024 році подолали мільярдний рубіж за витратами користувачів. Це:
- ігри Last War, Whiteout Survival, Dungeon & Fighter, Brawl Stars;
- стримінговий сервіс WeTV.
Перспективи розвитку ШІ-застосунків
Якщо поточна тенденція зростання збережеться, застосунки зі штучним інтелектом здатні радикально змінити економіку мобільних програм. Аналітики прогнозують, що активний розвиток цього сектору ще більше зміцнить роль ШІ у сфері споживчих технологій, відкриваючи нові можливості для інновацій.