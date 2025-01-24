ChatGPT і не тільки: скільки грошей витратили користувачі на АІ-програми за рік

У 2024 році витрати користувачів на мобільні застосунки з функціями штучного інтелекту значно зросли, збільшившись на понад 200% у порівнянні з попереднім роком і досягнувши майже 1,1 мільярда доларів. Основними драйверами зростання стали популярні програми зі штучним інтелектом, серед яких ChatGPT, Gemini та Doubao від ByteDance.

Витрати зросли на понад 200%

Такі дані наведено у звіті State of Mobile від Sensor Tower, інформує 24 Канал. Загалом, глобальні витрати на мобільні додатки у 2024 році склали 150 мільярдів доларів, що на 13% більше, ніж у 2023 році.

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У 2024 році застосунки з генеративним ШІ забезпечили 7,7 мільярда годин користувацької активності, а кількість їхніх завантажень досягла 17 мільярдів,

– ідеться у статті.

Зокрема, ChatGPT зібрав 50 мільйонів активних користувачів на місяць, випередивши такі популярні програми, як Temu, Disney+ та YouTube Music за швидкістю залучення аудиторії.

Упродовж року інтерес до ШІ підтримувався випуском нових мовних моделей, таких як GPT-4o від OpenAI.

Інші категорії мобільних застосунків

Окрім стрімкого розвитку ШІ-застосунків, інші сегменти мобільних додатків також демонстрували значні зміни:

Стримінгові сервіси: попри зростання доходів і завантажень, рівень залученості трохи знизився, що може свідчити про насичення ринку.

Криптододатки: такі платформи, як Binance і Tonkeeper, увійшли до топ-10 фінансових додатків за кількістю завантажень.

Додатки для електронної комерції: лідерами ринку залишаються Temu та Shein, які активно розширюють свою присутність у Європі, Латинській Америці та Азії.

Фінансові застосунки: час використання таких програм зріс, а кількість завантажень досягла 7,5 мільярда — це на 8% більше, ніж роком раніше.

Лідери за споживчими витратами

П’ять мобільних додатків у 2024 році подолали мільярдний рубіж за витратами користувачів. Це:

ігри Last War, Whiteout Survival, Dungeon & Fighter, Brawl Stars;

стримінговий сервіс WeTV.

Перспективи розвитку ШІ-застосунків

Якщо поточна тенденція зростання збережеться, застосунки зі штучним інтелектом здатні радикально змінити економіку мобільних програм. Аналітики прогнозують, що активний розвиток цього сектору ще більше зміцнить роль ШІ у сфері споживчих технологій, відкриваючи нові можливості для інновацій.