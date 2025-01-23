У чому звинувачують LinkedIn

У колективному позові, який подано від імені мільйонів передплатників LinkedIn Premium, ідеться, що компанія у 2024 році тихо запровадила параметри приватності, які дозволяли користувачам контролювати передачу своїх персональних даних, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зауважте. LinkedIn 18 вересня оновила політику конфіденційності без попередження, включивши нові положення про використання даних для навчання ШІ-моделей. При цьому розділ FAQ зазначає, що відключення цієї опції не впливає на вже проведене навчання.

Позивачі розцінили це як "замітання слідів". Вони вважають, що LinkedIn знала про порушення приватності клієнтів та своїх зобов'язань використовувати дані лише для вдосконалення платформи. На їхню думку, це було зроблено для мінімізації розголосу та правових наслідків.

Позивачі вимагають компенсацію

Позов подано до федерального суду в Сан-Хосе, Каліфорнія, від користувачів LinkedIn Premium, які користувалися InMail. Вони вимагають компенсацію за порушення каліфорнійського закону про недобросовісну конкуренцію та 1000 доларів на особу за порушення федерального закону про збережені повідомлення.

Водночас у LinkedIn переконують, що подібні претензії безпідставні та помилкові.