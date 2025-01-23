В чем обвиняют LinkedIn

В коллективном иске, который подан от имени миллионов подписчиков LinkedIn Premium, говорится, что компания в 2024 году тихо ввела параметры приватности, которые позволяли пользователям контролировать передачу своих персональных данных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Заметьте. LinkedIn 18 сентября обновила политику конфиденциальности без предупреждения, включив новые положения об использовании данных для обучения ИИ-моделей. При этом раздел FAQ отмечает, что отключение этой опции не влияет на уже проведенное обучение.

Истцы расценили это как "заметание следов". Они считают, что LinkedIn знала о нарушении приватности клиентов и своих обязательств использовать данные только для совершенствования платформы. По их мнению, это было сделано для минимизации огласки и правовых последствий.

Истцы требуют компенсацию

Иск подан в федеральный суд в Сан-Хосе, Калифорния, от пользователей LinkedIn Premium, которые пользовались InMail. Они требуют компенсацию за нарушение калифорнийского закона о недобросовестной конкуренции и 1000 долларов на человека за нарушение федерального закона о сохраненных сообщениях.

В то же время в LinkedIn убеждают, что подобные претензии безосновательны и ошибочны.