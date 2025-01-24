Расходы выросли более чем на 200%

Такие данные приведены в отчете State of Mobile от Sensor Tower, информирует 24 Канал. В общем, глобальные расходы на мобильные приложения в 2024 году составили 150 миллиардов долларов, что на 13% больше, чем в 2023 году.

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В 2024 году приложения с генеративным ИИ обеспечили 7,7 миллиардов часов пользовательской активности, а количество их загрузок достигло 17 миллиардов,

– говорится в статье.

В частности, ChatGPT собрал 50 миллионов активных пользователей в месяц, опередив такие популярные программы, как Temu, Disney+ и YouTube Music по скорости привлечения аудитории.

В течение года интерес к ИИ поддерживался выпуском новых языковых моделей, таких как GPT-4o от OpenAI.

Другие категории мобильных приложений

Кроме стремительного развития ИИ-приложений, другие сегменты мобильных приложений также демонстрировали значительные изменения:

Стриминговые сервисы: несмотря на рост доходов и загрузок, уровень вовлеченности немного снизился, что может свидетельствовать о насыщении рынка.

Криптоприложения: такие платформы, как Binance и Tonkeeper, вошли в топ-10 финансовых приложений по количеству загрузок.

Приложения для электронной коммерции: лидерами рынка остаются Temu и Shein, которые активно расширяют свое присутствие в Европе, Латинской Америке и Азии.

Финансовые приложения: время использования таких программ выросло, а количество загрузок достигло 7,5 миллиарда - это на 8% больше, чем годом ранее.

Лидеры по потребительским расходам

Пять мобильных приложений в 2024 году преодолели миллиардный рубеж по расходам пользователей. Это:

игры Last War, Whiteout Survival, Dungeon & Fighter, Brawl Stars;

стриминговый сервис WeTV.

Перспективы развития ИИ-приложений

Если текущая тенденция роста сохранится, приложения с искусственным интеллектом способны радикально изменить экономику мобильных приложений. Аналитики прогнозируют, что активное развитие этого сектора еще больше укрепит роль ИИ в сфере потребительских технологий, открывая новые возможности для инноваций.